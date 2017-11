Attimi di paura in Barriera di Milano: «Sembra di stare Baghdad»

TORINO - Erano circa le 3 di notte quando, martedì 21 novembre in Barriera Milano, si sono alzate nuovamente le fiamme. A prendere fuoco sono ancora dei cassonetti dei rifiuti: la prima chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata alle 2 e 47 e riguardava via Santhià 20; poco dopo il fuoco ha invaso dei bidoni in Paisiello angolo via Candia, vicino all'asilo. Alcuni bidoni sono stati lasciati bruciare sul luogo, mentre altri sono stati portati via; quale sia la ragione di questi atti vandalici che si susseguono ormai con regolarità nel quartiere periferico di Torino non è ancora stato appurato.

FIAMME - Un altro fuoco è stato appiccato alle 2 di questa notte, mercoledì 22, in via Santhià e (ancora una volta) i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare l'incendio. «Scippi e incendi sono all’ordine del giorno in Barriera di Milano» commenta Raffaele Petrarulo, consigliere di Circoscrizione IV «Da oltre un anno ho chiesto un consiglio sulla sicurezza in Circoscrizione 6 al Prefetto , Questore e Sindaca, ma nessuno ci sente e nessuno ha risposto. Non è Baghdad, siamo in Barriera di Milano».