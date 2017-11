«Mi devi 100 euro o ti do fuoco» e lo cosparge di benzina: folle aggressione nel Torinese

VOLVERA - Ha dell’incredibile quanto successo a Volvera, nel Torinese: un ragazzo di 26 anni ha minacciato e aggredito un uomo di 37 anni, «colpevole» di dovergli 100 euro. L’incontro tra aggressore e vittima è degenerato, con il primo che ha cosparso di benzina il 37enne, minacciandolo di dargli fuoco. Solo l’intervento di un passante coraggioso ha scongiurato il peggio.

AGGRESSIONE E ARRESTO - L’aggressore, un ragazzo di Orbassano, ha concordato con la vittima un incontro per farsi ridare 100 euro. Quello che sembrava un normale appuntamento per saldare un debito, si è presto trasformato in una vile e violenta aggressione. Il 26enne ha preso una lattina di birra colma di benzina e l’ha gettata addosso al 37enne: «O mi dai i soldi o ti dò fuoco» gli ha detto tenendo in mano un accendino. A quel punto, un attento passante ha notato la scena e ha aiutato la vittima a bloccare l’aggressore. I militari della stazione dei carabinieri di Cumiana, coadiuvati dai colleghi di None, hanno arrestato l'uomo e lo hanno condotto presso la casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.