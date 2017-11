L’aria di Torino è sempre più inquinata, si va verso il blocco degli Euro 5

TORINO - Ci risiamo. Nei prossimi giorni anche i possessori di una vettura diesel Euro 5 rischiano di dover trovare mezzi alternativi per spostarsi in città. Il livello delle polveri sottili infatti non solo sta salendo ma tra qualche giorno toccherà quota dieci giorni di sforamento e così scatterò il semaforo rosso con il divieto, attualmente in vigore per gli Euro 4 e inferiori, si estenderà ulteriormente anche per la classe emissiva superiore. Ad attestare il rischio è ancora una volta l’Arpa che ogni giorno monitora i valori del Pm10 in tutta la Regione: Torino, neanche a dirlo, è la città messa peggio da questo punto di vista.

FINE SETTIMANA - Ed è proprio nel week end che gli sforamenti arriveranno ai fatidici dieci giorni, con una previsione del tutto scoraggiante che parla di valori superiori ai 100 milligrammi per metro cubo. Ricordiamo che il livello per lo sforamento inizia con 51 milligrammi per metro cubo. La situazione dunque sembra destinata a essere quella del divieto esteso anche ai diesel Euro 5 per tutti i giorni feriali e festivi, dalle ore 8 alle ore 19, fino a quando il Pm10 non tornerà a livelli bassi. Diverso l’orario per i veicoli commerciali che non potranno circolare dalle ore 8.30 alle 14 e poi dalle 16 alle ore 19.

EURO 4 - Da qualche giorno invece a Torino sono fermi i diesel Euro 4, scattato dopo quattro giorni di sforamento con valori superiori ai 50 milligrammi per metro cubo. Il divieto di circolazione, sospeso nella giornata di lunedì scorso per lo sciopero dei mezzi pubblici, è in vigore con gli orari sopra citati: per i veicoli privati dalle 8 alle 19 e per quelli commerciali dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.