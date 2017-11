Un vaccino contro il tumore al pancreas: scoperta importantissima alle Molinette

TORINO - Combattere il cancro al pancreas, utilizzando un semplice vaccino ed immunoterapia: per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma potrebbe diventare presto realtà grazie a quanto scoperto all’Ospedale Molinette di Torino. Il vaccino è già stato sperimentato sugli animali con esito positivo. La scoperta si basa su un semplice principio, fino ad ora non noto: i pazienti colpiti da tumore al pancreas sviluppano anticorpi che rispondono meglio alle terapie antitumorali.

LA SCOPERTA - Francesco Novelli, che ha guidato i ricercatori e i clinici dell’Oncologia del COES, spiega: «La maggior parte dei pazienti con tumore pancreatico produce anticorpi contro alfa-enolasi ed i ricercatori del mio gruppo hanno dimostrato che i pazienti che hanno anticorpi anti-alfa enolasi nel sangue rispondono meglio alle terapie antitumorali». Grazie alle analisi delle risposte anticorpali è stato possibile sviluppare il vaccino, efficace negli animali con tumore pancreatico. Questa scoperta, se estendibile anche all’uomo, aumenterebbe la sopravvivenza dei malati affetti da un tumore che molto spesso si rivela mortale.

IL TUMORE AL PANCREAS - Il 24 novembre, dalle 08:30 alle 16:30, presso l’Aula Lenti dell’Ospedale Molinette vi sarà la presentazione della scoperta durante il convegno «La ricerca pre-clinica e l’approccio multidisciplinare nel tumore del pancreas: vantaggi e opportunità nella pratica clinica». Il tumore del pancreas è la quarta causa di morte per cancro in Europa e si ritiene che entro il 2020 supererà il cancro della mammella come seconda causa di morte per tumore. La maggiore incidenza si registra tra le persone con 60-70 anni d’età. Gli ultimi dati AIRTUM 2017 rilevano che a livello nazionale i nuovi casi attesi sono circa 13.700 con un trend di incremento dell’incidenza nel sesso maschile. Ecco perché, visti anche gli oltre 1100 nuovi casi all’anno solo in Piemonte, la scoperta fatta alle Molinette assume un peso ancora più importante.