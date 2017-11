Ancora amianto nel giardino di via Revello, la riapertura annunciata dall’assessore slitta ancora

TORINO - «A metà dicembre l’area dovrebbe essere pronta per essere riconsegnata e agibile ai cittadini». Così parlava l’assessore all’Ambiente Alberto Unia solo lo scorso 12 novembre in un video registrato con il consigliere comunale Federico Mensio nell’area della vecchia scuola Casati prima e del centro sociale Gabrio dopo, oggi un luogo chiuso al pubblico. Anzi, per la verità il giardino di via Revello è chiuso da catena e lucchetto dall’ottobre 2013, da quando cioè gli occupanti sono stati fatti sgomberare (si sono spostati in una scuola di via Millio) per iniziare i lavori di bonifica. E proprio quando il lavoro peggiore sembrava essere finito e la riapertura vicina - metà dicembre appunto - arriva la notizia che sposta il fatidico giorno di almeno altri due mesi. Le analisi di cui si attendevano i risultati, quelle relative a serbatoi e agli ultimi controlli effettuati, hanno confermato la presenza di amianto e quindi non si può procedere con il livellamento del terreno e la riapertura del giardino.

NON PRIMA DI GENNAIO - Da settembre si lavorava per poter riaprire l’area verde il prima possibile. Fino a oggi gli operai hanno rimosso i tre serbatoi presenti e, prima ancora, abbattuto i capannoni esistenti relativi alla vecchia scuola. L’esito delle analisi avrebbe dovuto dare il via alla fase successiva e invece c’è un nuovo intoppo e una nuova bonifica da fare. Tradotto, una perdita di tempo che nessuno avrebbe voluto e che fa slittare la riapertura almeno a metà gennaio se non oltre.

IL FUTURO - Le idee non sono ancora chiare sul futuro dell’area di via Revello anche se, a detta di cittadini e consiglieri, la soluzione migliore sarebbe la trasformazione del vecchio centro sociale in un’area verde aperta al pubblico, quindi con l’abbattimento di muri e recinzioni attualmente esistenti. «Decideremo con i tecnici comunali e con i cittadini», ci conferma Mensio del Movimento 5 Stelle, «non sappiamo però ancora se sarà una partecipazione dei residenti in Circoscrizione 3 o se fare partecipare tutti i torinesi». Una decisione importante perché potrebbe essere un precedente per le prossime situazioni simili in città. Per gli aggiornamenti bisognerà attendere almeno ancora due mesi.

Giardino di via Revello (© Diario di Torino)

