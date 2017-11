Finalmente apre il parcheggio di corso Galileo Ferraris: 300 posti auto in più

TORINO - Si chiude oggi, giovedì 23 novembre, il progetto di riqualificazione di corso Galileo Ferraris con l'inaugurazione di un nuovo parcheggio interrato. Ora gli automobilisti potranno accedere, al costo di 1 euro e 50 centesimi, ai 290 posti dei quattro piani interrati, dove sono stati inoltre realizzati anche 15 box privati. In superficie un lungo viale centrale in pietra e una serie di aiuole, con ai lati le piste ciclabili, hanno preso il posto degli spazi una volta occupati dalle automobili in sosta. Il costo complessivo dell’opera è di circa 14 milioni e 800mila euro, finanziati per 3 milioni di euro dalla Regione e per i restanti 11 milioni e 800mila euro dalla società «parcheggio Galileo Ferraris», concessionaria del parking interrato e dell’area di sosta tra le vie Meucci e Bertolotti. Resta aperta solo una domanda: cosa ne è stato dei reperti archeologici che insistono in quell'area?7

ARCHEOLOGIA - Dal Comune di Torino spiegano che, al fine di salvaguardare i rinvenimenti archeologici e renderli visitabili, è stato realizzato un ampio vano sotterraneo adiacente al parcheggio, dotato di un accesso autonomo. Qui sono conservati i resti del fronte del Rivellino degli invalidi rivolto verso la Cittadella, dell’annessa polveriera delle mine, un breve segmento delle mura del primo ampliamento seicentesco della città, le rampe curvilinee di accesso al terrapieno e la galleria di collegamento con la polveriera e la cittadella. Il sito è attrezzato con una serie di pannelli illustrativi della Cittadella di Torino. All’interno del parcheggio sono invece conservate porzioni del muro del rivellino rivolto verso l’esterno della cittadella ed in corrispondenza della rampa di accesso uno spazio espositivo posto al primo piano interrato, anch’esso attrezzato con pannelli riportanti la documentazione storica - fotografica della Cittadella e del sistema delle gallerie di contromina.

PARCHEGGIO - «La riqualificazione di corso Galileo Ferraris, nel tratto più vicino al centro cittadino, rappresenta il primo tassello di un più ampio progetto finalizzato all’abbellimento degli spazi pubblici urbani e alla loro più ampia fruizione da parte dei cittadini» ha commentato così l’assessora alla Viabilità del Comune di Torino, Maria Lapietra, durante l'inaugurazione del parcheggio. «Gli interventi», spiega Lapietra, «proseguiranno lungo l’asse di corso Siccardi, fino a piazza Arbarello, e contribuiranno a valorizzare un contesto ambientale e architettonico di valore storico, nel cuore di Torino». L’obiettivo, conclude l’assessora, è quello di determinare un collegamento tra la passeggiata pedonale e il percorso ciclabile lungo corso Galileo Ferraris con l’asse ciclopedonale di via Garibaldi.

PEDONI - Se è vero che sono disponibili più posti auto, è pur vero che i pedoni non vengono dimenticati. Gli incroci con le vie Revel, Valfrè/Bertolotti e Promis/Meucci sono stati rialzati per garantire l’attraversamento del corso in sicurezza. Tutti i nuovi tratti pedonali sono adeguati non solo al transito dei disabili motori, ma anche di quelli visivi, grazie all’installazione di percorsi tattili loges. Inizialmente il progetto prevedeva la realizzazione di un viale centrale pedonale continuo da corso Matteotti a via Cernaia e una autorimessa da 496 posti. Per mantenere poi la stessa quantità di aree verdi attrezzate previste nel progetto originario, si è provveduto anche alla riqualificazione di via Meucci attraverso la creazione di un percorso pedonale alberato nella parte centrale della strada, analogo a quello esistente in via Bertolotti. L’intervento ha riguardato altresì l’area giochi dove sono stati realizzati due nuovi attraversamenti pedonali e sono in corso i lavori per la messa a norma la recinzione e la sostituzione di uno dei tre scivoli con una giostrina.

CIRCOSCRIZIONE - «Siamo molto soddisfatti per l’entrata in funzione di questo nuovo parcheggio in una zona strategica del centro», ha commentato il Presidente della Circoscrizione Uno, Massimo Guerrini, «l’opera è una risorsa sia per i residenti, sia per gli operatori professionali e commerciali, ma ancor più come parcheggio di interscambio a ridosso della Ztl centrale». «Auspico» ha concluso il Presidente Guerrini, «che tali interventi vengano ripetuti nel tempo: sono queste le opere che danno valore aggiunto all’ambito».