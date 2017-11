Colazione gratuita per i bambini in difficoltà, ecco la novità nelle scuole torinesi

TORINO - Prende piede anche a Torino il progetto di Kellogg e Croce Rossa per fornire una colazione sana e bilanciata ai bambini che arrivano a scuola senza averla fatta. Dopo l’edizione di Milano dello scorso anno scolastico, partono due nuovi Breakfast Club nella città della Mole. L'iniziativa ha il duplice obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà e di promuovere le basi di una corretta conoscenza alimentare a partire dalla prima colazione. Secondo una recente ricerca promossa da Kellogg, il 36% delle famiglie italiane dichiara di non potersi permettere dal punto di vista economico il tipo di alimentazione equilibrata che vorrebbe per i propri figli.



COLAZIONE - Il progetto pilota è nato all'inizio del 2017 in una scuola elementare milanese, coordinato dai volontari della Croce Rossa Italiana. Circa 50 bambini hanno avuto così la possibilità di consumare ogni mattina una colazione varia ed equilibrata. «Da sempre svolgiamo ricerche sul tema delle difficoltà economiche legate all'alimentazione. Ed è proprio per rispondere a queste necessità che abbiamo voluto aprire i Breakfast Club anche in Italia, in quanto combinano in maniera efficace numerosi elementi: donazione di colazioni a chi ne ha più bisogno, informazioni nutrizionali, coinvolgimento e integrazione culturale tra bambini di origini diverse, i quali vivono l’esperienza della colazione insieme come un bel momento di divertimento, da raccontare a casa» ha commentato Sara Faravelli, Corporate Communications e Pr Manager di Kellogg Italia