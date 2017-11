«Basta roghi tossici»: protesta nella notte contro il campo nomadi di corso Tazzoli

TORINO - «Attenzione: aria irrespirabile. Basta roghi tossici!». Una frase forte, che non lascia spazio a interpretazioni di alcun tipo. Notte di protesta in corso Tazzoli, dove i militanti di CasaPound Italia hanno affisso uno striscione per protestare contro i continui roghi provenienti dai campi nomadi torinesi.

Matteo Rossino, responsabile provinciale di CasaPound, spiega: «A Torino l'aria è resa irrespirabile non solo da dai roghi tossici di via Germagnano. Anche nel campo nomadi di corso Tazzoli vengono bruciati quotidianamente rifiuti. Numerosi residenti e lavoratori nella zona ci hanno contattato segnalandoci che in alcuni momenti della giornata l'aria è resa irrespirabile dai roghi tossici che vengono appiccati dai rom. Tutto questo è intollerabile. Come per via Germagnano chiediamo lo smantellamento immediato del campo e la riqualifica dell’area!». Non è quindi un caso che lo striscione sia stato affisso proprio in corso Tazzoli, non distante dal campo nomadi.

La protesta di questa notte è stata pacifica e silenziosa, ma nuove iniziative potrebbero avere luogo nei prossimi giorni. Marco Racca, coordinatore regionale di Casa Pound, ha infatti annunciato una manifestazione in piazza per chiedere lo sgombero del campo nomadi di corso Tazzoli. Una protesta che potrebbe anche arrivare in tribunale: «Invito i residenti e lavoratori nella zona adiacente il campo rom di corso Tazzoli a scrivere a casapoundtorino@yahoo.it fornendoci i loro dati e recapiti, perché abbiamo intenzione di portare in tribunale la questione relativa ai roghi tossici di corso Tazzoli. Daremo battaglia in ogni sede, per tutelare la salute dei nostri concittadini» ha concluso Marco Racca.