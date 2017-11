Pm10 alle stelle, confermato il blocco auto venerdì 24 novembre: stop agli Euro 4

TORINO - Ancora blocco, ancora auto ferme a Torino. Non accenna a migliorare la situazione relativa allo smog in città, anzi: se possibile il quadro generale è in continuo peggioramento, con il valore di Pm10 capace di sfondare quota 100 sia nelle rilevazioni ufficiali che nelle previsioni. Per questo motivo, anche oggi il Comune ha dichiarato attivo il blocco auto.

BLOCCO AUTO - A fermarsi, per il quarto giorno consecutivo, saranno i veicoli Diesel fino all’Euro 4. Via libera quindi ai Diesel Euro 5, ma la sensazione è che molto presto anche questo tipo di auto possa essere coinvolto nel blocco (vi spieghiamo perché QUI). Venerdì 24 novembre non potranno circolare i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, gpl e metano Euro 0. Il blocco sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci il blocco seguirà i seguenti orari: 8:30-14:00 e 16:00-19:00 (gpl/metano possono circolare). Gli sforamenti del valore di Pm10 sono ormai arrivati all'ottvo giorno consecutivo (dal 15 novembre) accertato, e le previsioni non sembrano far ben sperare.