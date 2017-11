CioccolaTò, addio: salta ufficialmente l'edizione 2017 dell'evento dolciario

TORINO - Il dolce dovrebbe allietare il finale, ma mai come in questo caso il dolce rischia di rovinare le aspettative di chi sperava in un 2017 ricco di eventi: sì, perché dopo tante voci è arrivata l'ufficialità: l'edizione 2017 di Cioccolatò non avrà mai luogo. I torinesi rimangono quindi con l'amaro in bocca, la kermesse dolciaria più apprezzata in città non verrà organizzata.

CIOCCOLATO SALTA - A rendere nota la decisione che non piacerà ai tanti golosi che affollavano le bancarelle in centro, è il Comune di Torino tramite una nota ufficiale. L'annullamento dell'evento, come detto, era nell'aria da diverse settimane. A far calare definitivamente il sipario, di fatto, la rinuncia della Craun & Crest, la società che si era aggiudicata il bando per la realizzazione dell'evento. I motivi? La mancanza di tempo per svolgere un lavoro all'altezza delle aspettative, nonostante la società avesse garantito di poter organizzare Cioccolatò in qualsiasi momento. Così non è stato e Torino ha perso un grande evento. E' stato il Comune di Torino stesso, preso atto dell'impossibilità di Craun & Crest nel dare vita a Cioccolatò, ad attivare il procedimento di revoca dell'aggiudicazione della gara. I torinesi sono obbligati a rassegnarsi: quest'anno niente dolce, solo dieta in attesa delle feste natalizie.