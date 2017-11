Eventi a Torino, 8 cose da fare il 25 e il 26 novembre

TORINO - Un grande evento alle Ogr, la celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne, la magia delle favole a teatro e molto altro in questo fine settimana torinese. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti.

I Marlene Kuntz alle Ogr

Scrittori e musicisti in arrivo alle Ogr sabato 25 e domenica 26 novembre per «RiseUp», il grande evento che chiuderà simbolicamente la seconda edizione di «Borgate dal vivo». sul palco delle Officine Grandi Riparazioni arriveranno scrittori e musicisti insieme in un format inedito per Castelluccio di Norcia, il borgo del Centro Italia, in provincia di Perugia, devastato dal terremoto del 30 ottobre 2016 e gemellato con il festival alpino, che vuole riportare questo luogo spesso dimenticato sotto i riflettori. Lo farà con grandi nomi, come i Marlene Kuntz, che saranno in concerto sabato 25 novembre, e con un intreccio tra musica e letteratura che andrà in scena domenica 26 novembre. Ci saranno Nicola Lagioia, ma anche Ascanio Celestini, Antonella Lattanzi, Giulia Blasi, e poi Daniela Mattalia, Elena Varvello, insieme a tanti grandi musicisti, insieme per leggere un racconto sul tema della rinascita sotto l’orchestrazione di Sara Zambotti, storica voce di Caterpillar di Radio2, che condurrà la serata.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, dal 1999, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Al Circolo dei lettori, la Giornata dedicata alle violenze che le donne subiscono ogni giorno, ancora oggi, si articola in tre momenti: un’esperienza, un incontro con una grande scrittrice, uno spettacolo. Sabato 25 novembre, alle 18, apre le sue porte al Circolo dei lettori l’«Experience Room», una stanza buia in cui risuonano tutte quelle espressioni che le donne si sentono rivolgere, tutte a disposizione del visitatore, che può così capire cosa si prova. Con Elena Varvello, a cura di Giulia Muscatelli. Alle 18.30, Lidia Ravera racconta il suo nuovo libro, «Il terzo tempo» (Bompiani), con Antonella Parigi, assessora Cultura e Turismo della Regione Piemonte e Francesca Bolino, giornalista. Dopo «Piangi pure» e «Gli scaduti», la scrittrice si dedica al tabù sociale della donna che invecchia. In collaborazione con Tpe. In fine, alle 21, «Rosa su nero. Love Vs Violence», è uno spettacolo al femminile, in scena storie di donne abusate, maltrattate, ammutolite o psicologicamente perseguitate, insieme a espressioni di amore sano e rispetto: parola, musica e danza si fondono per condividere empaticamente la volontà di porre fine a una inaudita successione di episodi di violenza.

Spettacolo

Seconda edizione all’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino per «WOW! World. Orchestra. Wonderful», il progetto che coinvolgerà insieme nella realizzazione e messa in scena dello spettacolo «Il mago di Oz», di Lyman Frank Baum, bambini e professori dell’Orchestra Sinfonica Rai. Un progetto educativo, una grande orchestra sinfonica i cui professori hanno preso parte attiva alla costruzione della colonna sonora di uno spettacolo dove, intrecciando il filo musicale di brani tratti dal grande repertorio classico, gli stessi bambini avranno una parte. L’appuntamento è in Auditorium sabato 25 e domenica 26 novembre alle 16, gli spettacoli saranno aperti a tutti, con biglietti da 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Sulla scena una fiaba, per la regia di Manu Lalli, e una scenografia incantata tra castelli e streghe, realizzata anche grazie alla sinergia con il Centro di Produzione TV Rai di Torino. Ma soprattutto, la protagonista sarà la grande musica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Pietro Mianiti in un progetto pensato appositamente per avvicinare i più piccoli al repertorio classico che coinvolgerà anche il Coro di Voci Bianche delle scuole di Torino e Provincia che hanno aderito al progetto, diretto da Andrea Sardi, e gli attori della compagnia Venti Lucenti.

Cinema

In occasione del Torino Film Festival, torna l’atteso appuntamento con la «Notte horror», in programma sabato 25 novembre a partire dalle 22 nella Sala 1 del Cinema Massimo. Si comincia con «Revenge» di Coralie Fargeat, per poi entrare in piena notte con altri tre titoli (con biglietto unico): «Kuso» di Flying Lotus, «Game of Death» di Sebastien Landry e Laurence Morais-Lagace e «The Cured» di David Freyne.

Danza

Domenica 26 novembre, alla Lavanderia a Vapore di Collegno, «Solocoreografico», la rassegna internazionale di danza dedicata alle composizioni coreograficheper danzatore solista. Dieci coreografi selezionati presenteranno i loro lavori, molti dei quali creati appositamente in occasione della rassegna. L’assolo é una composizione particolare che oltre ad esaltare le qualità tecniche ed interpretative del singolo danzatore, impegnano il coreografo su di un lavoro specifico basato su un unico performer. Il danzatore nel suo assolo può così incarnare l’uomo di fronte a se stesso, l’individuo di fronte alla società, l’uomo che affronta la sua sfida personale, un viaggio interiore e trascendente allo stesso tempo. Molte altre ancora possono essere le fonti di ispirazione coreografiche per una danza d’assolo e la rassegna si presenta come un’opportunità per alimentare il confronto artistico tra coreografo, danzatore, critica e pubblico, su questo genere particolare.

All'aria aperta

Domenica 26 novembre all'Orto Botanico in programma la visita guidata con assaggio di miele. Con gli apicoltori Lorenzo Domenis e Marco Cucco, sarà possibile assaggiare i quattro mieli prodotti durante l’anno dagli alveari cittadini del Boschetto dell’Orto Botanico grazie alle meravigliose fioriture del Parco del Valentino, e spiare le api nella loro attività di inizio autunno.

Per grandi e piccini

Sabato 25 novembre alla Casa del Teatro Ragazzi, lo spettacolo «Antartica». Nel 1914 il Regno Unito sponsorizza l’Imperiale Spedizione Transantartica. L’obiettivo degli uomini della spedizione è quello di raggiungere l’Antartide e attraversarlo con le slitte trainate dai cani. La nave che parte si chiama «Endurance», resistenza, è capitanata da Ernest Shackleton, esploratore di grande esperienza. L’«Endurance» viene però bloccata dai ghiacci e distrutta dalla banchisa a migliaia di chilometri dalle più vicine terre abitate. Nel frattempo incombe e arriva il lungo inverno antartico: buio totale per mesi. Grazie alla forza e al coraggio del capitano, che a bordo di una scialuppa sfida onde alte quindici metri per chiedere soccorso, tutti gli uomini torneranno in Inghilterra sani e salvi un anno e mezzo dopo. L’incredibile avventura di un gruppo di uomini, come metafora del gioco della vita.

Magia

Alle «Domeniche Spettacolari» arriva «Il trucco c'è ma...», di e con la magia comica del Mago Contini. Il prestigiatore Contini è un personaggio inconsueto nel panorama della magia moderna: il gusto della battuta, dell’imprevedibile, il gioco che riesce e non riesce, fanno dei suoi spettacoli qualcosa sempre di diverso. Cosa lo distingue? Lui non fa magia per bambini, fa magia con i bambini! I piccoli spettatori invitati sul palcoscenico parteciperanno in modo attivo alle sue performance con ilarità e stupore. Nate da un’idea di Francesco Giordain in collaborazione con La Centrale del Latte di Torino, le Domeniche Spettacolari sono colazioni e merende con spettacolo perfette per tutta la famiglia. La rassegna, che si svolge al Caffè della Caduta, prevede un consolidato doppio appuntamento alle 10, con la colazione del mattino e di seguito alle 11 lo spettacolo, e alle 16, con la merenda e, sempre a seguire, alle 17, lo spettacolo. Colazione e merenda sono a buffett e a base di prodotti genuini e naturali: spremuta d'arancia, tè, caffè, pane burro e marmellata, croissant, torta della nonna, latte e yogurt della Centrale del Latte di Torino. Sapori semplici e genuini, come una volta. Prenotazione consigliata. Per informazioni: 011 5781467, info@teatrodellacaduta.org.