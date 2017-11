Auto dei carabinieri blocca il tram in corso Belgio, ma c'è una spiegazione

TORINO - Stupore e rabbia tra i passeggeri che questa mattina si trovavano a bordo del tram 15 in direzione centro città. Il mezzo pubblico infatti ha dovuto interrompere la sua corsa a causa di una vettura parzialmente parcheggiata sui binari. Sebbene situazioni di questo tipo, è doveroso dirlo, non siano una novità, a lasciare di stucco i passeggeri è il fatto che la macchina in questione fosse una pattuglia dei carabinieri di Torino.

CARABINIERI - I militari si trovavano in quel momento impegnati nella ricerca di alcuni ragazzi impegnati, secondo una segnalazione, a rubare dei portafogli. I ladri tuttavia si sono dileguati nel nulla e i carabinieri hanno rimosso l'auto e permesso al traffico di ripartire.