Chiude il mercato coperto di corso Racconigi: «Come faccio con 8 figli, vado a rubare?»

TORINO - Il 24 novembre appare, oggi più che mai, una giornata ricca di contraddizioni: se da un lato in tantissimi stanno scalpitando per accaparrarsi le migliori offerte del Black Friday, dall'altro alcuni lottano con la possibilità sempre più concreta di dover chiudere i battenti delle loro attività. Stiamo parlando dell'imminente chiusura del mercato coperto di corso Racconigi, con tutto ciò che ne consegue per le persone che vi lavorano all'interno. Il decreto ingiuntivo del Comune di Torino recapitato ai commercianti il 20 novembre parla chiaro: entro giovedì 30 il mercato chiuderà.

MERCATO - La struttura ha aperto i battenti nel 2001 e ora siamo al count down dal giorno della chiusura. O almeno così pare. In tanti infatti all'interno della struttura non sembrano ancora arresi all'idea di chiudere e aspettano un ultimo confronto con il Comune di Torino. La querelle tra l'Amministrazione e il mercato ha radici lontane e si rifà ai mancati pagamenti della Cooperativa che gestisce le attività. Nel 2013 il caso è arrivato in Tribunale e il Comune ha dichiarato decaduta la concessione, ma non è finita qui. La Cooperativa infatti ha fatto il ricorso al Tar ma anche in questo caso la risposta è stata negativa. Non resta che chiudere allora? Alcuni ritengono che sia ancora presto per pronunciarsi e nel frattempo è stato indetto, per mercoledì 29 novembre, un incontro tra i mercatali per decidere la prossima mossa. Certo l'atmosfera che si avverte passeggiando tra le tante serrande abbassate non promette nulla di buono.

CHIUSURA - La chiusura della struttura significherebbe la fine per diverse attività commercianti. «La licenza speciale della tabaccheria per la rivendita all'interno di un centro commerciale è legata allo stabile in cui si trova», spiega Marida Dezzani, «venendo meno la disponibilità dello stabile perderò anche la licenza. Non ho la fortuna che hanno altri di poter aprire altrove». Certo anche trasferirsi non è proprio semplice: «Non ci sono soldi per ricominciare da zero da un'altra pare. Siamo basiti, non abbiamo più niente da perdere» commentano dai banchi di frutta e verdura. Ancora, nella panetteria Mamy la chiusura del mercato coinciderebbe con il dramma di cercare un nuovo lavoro dopo tanti anni di attività come titolare: «Ho sessant'anni, chi mi prende a lavorare?». La chiusura del mercato travolge poi anche i lavoratori dipendenti: «Se chiudo io» spiega la tabaccaia, «resta a casa anche lei (dipendente), a carico dello Stato con la disoccupazione». Timis, dipendente in macelleria dice: «Ho 8 bambini e una moglie incinta, se chiude tutto come faccio? Vado a rubare? Porto i miei figli davanti al Comune?». Allo stesso modo anche i lavoratori del supermercato Di per dì continuano a lavorare senza che dall'alto gli siano arrivate indicazioni precise su quale sarà il loro futuro. Seguiranno aggiornamenti sulla drammatica situazione dei lavoratori di corso Racconigi.