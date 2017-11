Torna la domenica ecologica a Torino: il 26 novembre tutti a piedi in centro

TORINO - Auto in garage, torinesi a piedi: domenica 26 novembre torna la domenica ecologica a Torino. Si tratta dell’ultimo appuntamento del 2017, mentre per il prossimo anno il calendario è già stato stabilito e annunciato dal Comune. In questa domenica ecologica, così come nella precedente, le auto non potranno circolare nel centro di Torino, nella Ztl Centrale. Questo vuol dire che i veicoli potranno invece transitare regolarmente nelle altre zone della città.

ORARI - Il blocco nella Ztl Centrale riguarda veicoli di ogni classe emissiva, a benzina, metano diesel e gpl. Libera circolazione per auto elettriche e per quelle del car sharing. L’area interessata dalle limitazioni al traffico sarà chiusa dalle ore 10 alle ore 18. L’ordinanza n.73 del 15 settembre 2017, scaricabile dal sito dell’Informambiente all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ambiente/ indica le categorie dei mezzi esentati e le certificazioni necessarie per poter circolare. Allo stesso indirizzo disponibile la mappa della Ztl Centrale. Le limitazioni ai veicoli privati a motore non si applicano alle seguenti categorie: veicoli elettrici o ibridi con alimentazione elettrica o a idrogeno; autoveicoli di servizio pubblico e delle Forze dell’Ordine, per il soccorso o della protezione civile; taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio; veicoli del car sharing.

LE INIZIATIVE - Per celebrare la giornata e la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, verranno organizzate diverse iniziative in città come la Festa «Colori d’Autunno» nella Circoscrizione 2 (scarica la locandina dell'iniziativa). Per quanto riguarda le altre iniziative e appuntamenti di domenica 26 novembre 2, si consiglia di visitare il sito di Torino Cultura.