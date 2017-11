Tre mesi di cantiere e poi il nuovo passaggio pedonale, iniziano i lavori a Porta Susa

TORINO - Da lunedì inizia 27 novembre un nuovo cantiere a Porta Susa per la realizzazione del collegamento viabile tra via Cavalli e corso Matteotti. In particolare sarà chiuso il passaggio pedonale a Sud della stazione ferroviaria e rimarrà tale fino al termine dei lavori, previsto per la fine del mese di febbraio 2018. Il provvedimento si è reso necessario per garantire lo svolgimento degli interventi nella più piena sicurezza.

Per quanto riguarda il passaggio pedonale tra i corsi Inghilterra e Bolzano rimane garantito dagli attraversamenti presenti all’interno del fabbricato stazione.