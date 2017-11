Nuovo autovelox fisso in corso Francia tra Torino e Collegno: presto sarà attivo

COLLEGNO - Un nuovo autovelox è in arrivo alle porte di Torino: negli ultimi giorni sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fisso in corso Francia, poco dopo via Provana. Per chi non conoscesse la zona, il punto in questione si trova a Collegno, prima del villaggio Leumann (arrivando da Torino).

IL NUOVO AUTOVELOX - Come noto, non si tratta di certo del primo impianto in quel tratto di strada. Corso Francia è uno dei corsi più lunghi d’Europa e attraversa ben tre comuni: Rivoli, Collegno e ovviamente Torino. In corso Francia, fuori Torino, sono già presenti diversi impianti volti a limitare la velocità in un tratto altrimenti molto scorrevole e potenzialmente pericoloso. Attualmente l’apparecchio è in costruzione, quindi non attivo: l’entrata in funzione sarà comunque vincolata al corretto completamento dell’installazione e all’effettuazione delle relative prove di funzionamento e taratura, come previsto dalla legge. Sarà il Comune di Collegno, vista la zona d’interesse, a comunicare l’entrata in funzione dell’apparecchiatura per il controllo della velocità. Ai tantissimi automobilisti che transitano in quella zona, non resta che prestare la massima attenzione.