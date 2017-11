Il cinema a Torino fa del bene: ecco come regalare un giocattolo a un bambino malato

TORINO - Una proposta davvero speciale quella del cinema Uci di Torino e Moncalieri: da alcuni giorni e fino a Natale chi andrà a vedere un film nelle sale Uci del capoluogo piemontese avrà la possibilità di donare un giocattolo per un bambino ricoverato nel reparto oncologico dell'Ospedale Infantile del Regina Margherita di Torino.

CINEMA - Il progetto si chiama "Un giocattolo per un sorriso" ed è promosso da Uci insieme a Radio Manila in collaborazione con l'ospedale dei piccoli di Torino. Nelle hall dei due cinema sono posizionati due enormi pacchi regalo all'interno dei quali si possono lasciare i giochi. Nuovi o usati, poco importa, purchè in perfetto stato.