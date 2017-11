Ad alta velocità va a sbattere contro il Comando di Polizia, l'incidente nella notte

TORINO - Erano circa le 4 di questa mattina, sabato 25 novembre, quando un fuoristrada Suzuki Santana è «entrato» nella recinzione del Comando della Polizia Municipale Torino, in via Bologna 74. Alla guida del mezzo che percorreva la via da corso Novara verso corso Palermo, c'era un italiano di 28 anni il quale, proprio davanti al Comando, ha perso il controllo del veicolo. Nello schianto il fuoristrada è finito nella parta opposta della carreggiata, urtando due veicoli in sosta irregolare, una Renault Megane e una Peugeot 206. Il Suzuki ha poi terminato la sua corsa contro la recinzione del palazzo che ha ospitato a suo tempo il Comitato Organizzativo dei XX Giochi Olimpici Invernali.

POLIZIA - Il ventottenne e il suo compagno di viaggio hanno poi tentato di darsi alla fuga, ma il veicolo è stato bloccato 50 metri dopo, nei pressi di via Padova, da alcuni Agenti subito intervenuti. A questo punto il passeggero, 27enne anche lui italiano, ha dato in escandescenze ed è stato perciò denunciato per resistenza e rifiuto di generalità. Da parte sua invece il conducente è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e sanzionato per velocità non commisurata alla sicurezza delle persone e delle cose. Il Suzuki infine è stato posto posto sotto fermo amministrativo perché immatricolato autocarro e utilizzato per altri fini.