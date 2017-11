Televisori, bottiglie di vino e marijuana: il bottino della «banda degli autocarri»

TORINO - Si erano contraddistinti nei mesi scorsi per una serie di «spaccate» ai danni di diversi esercizi commerciali nell’area metropolitana torinese. Le indagini hanno preso spunto a seguito degli arresti dei personaggi coinvolti nell’Operazione «Fast Juliet», avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno e hanno accertato che uno degli arrestati, oltre a rendersi responsabile di svariati furti con il sodalizio criminale che agiva a bordo delle Alfa Romeo Giulietta, era coinvolto nei traffici di un altro gruppo criminale, che invece agiva usando autocarri rubati.

BANDA - L’attività investigativa ha consentito poi di arrivare all’individuazione 17 persone, deferite in stato di libertà poiché ritenute responsabili di furto aggravato e di ricettazione in relazione a 6 episodi correlati al furto di merce, attrezzature, veicoli, rame e gasolio perpetrati in ore notturne all’interno di aziende ubicate nelle province di Torino, Biella e Cuneo.Così, a conclusione dell’attività di indagine, il GIP presso il Tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 10 persone, eseguita nella giornata di giovedì 23 novembre. Si tratta in particolare di: Barjovenau Alexandru Cristian, Cojocari Iulian, Corai Vitalie, Doroftei Sorin, Ghinda Alexandru, Gitin Bogdan, Negara Dinu, Tomasciuc Marian Cristian. Non è stato ancora possibile procedere alla cattura di un altro componente perché all’estero.

SEQUESTRO - Durante le perquisizioni è stato rinvenuto e sequestrato materiale riconducibile all’attività criminale del gruppo; si tratta, in particolare di 3 auto di provenienza illecita, televisori, bottiglie di vino, ricambi auto, abbigliamento per motociclisti e altro materiale risultato di provenienza furtiva. Veniva inoltre sequestrata l’attrezzatura atta allo scasso, pompe, taniche e tubi utilizzati per i furti di gasolio. Proprio nel corso di una perquisizione eseguita in Bosconero, presso una cantina adiacente all’abitazione di uno degli arrestati, venivano sequestrati, tra le altre cose, degli involucri in cellophane sottovuoto da circa 250 grammi, contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 10 kg.

FALSO - Ma le sorprese non sono finite. Uno dei soggetti feremati, al fine di eludere la cattura, ha esibito molteplici documenti falsi e riconducibili a diverse persone realmente esistenti. Tuttavia gli accertamenti immediatamente effettuati, anche in ambito internazionale, hanno permesso di far emergere che, colui che dichiarava essere Tomasiuc Marian Cristian in realtà era Cozmiciuc Catalin Stefan, nato il 02/07/1988 a Suceava (Romania), destinatario di un mandato di arresto europeo in ordine ai reati di furto aggravato, contraffazioni e frodi, emesso nel 2013 dal Tribunale di Radauti (Romania).