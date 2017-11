Incidente in via Nizza, autista colpito da un malore sfonda una cancellata

TORINO - Probabilmente l'origine del sinistro è da ricercare nello stato di salute del conducente dell'auto che, ieri sera, venerdì 24 novembre, ha sfondato il recinto di un caseggiato. L'incidente si è verificato alle ore 22 e 45 in via Nizza, subito dopo via Millefonti, quando una Fiat Bravo, condotta da 57enne italiano, è finita contro una cancellata, terminando la sua corsa nello scontro con una Fiat Punto.

INCIDENTE - Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118 che hanno trasportato il conducente, non in gravi condizioni, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette. E' intervenuta, come da protocollo, anche la Squadra Infotunistica della Polizia Municipale Torino, per effettuare i rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'uomo.