Tesoro bizantino confiscato a Torino, rare monete d'oro vendute all'asta

TORINO - Tutto ebbe inizio nei primi mesi del 2017 grazie alla segnalazione di un funzionario Archeologo al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino. Questo aveva notato un lotto di rare monete auree in vendita presso una famosa casa d’aste torinese, tutte molto simili per tipo di conio e dello stesso periodo storico. I successivi accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di identificare i venditori, diventati proprietari a seguito di un lascito testamentario, nonché di appurare l’assenza di un idoneo titolo di possesso dei beni archeologici.

MONETE - Le monete in oro bizantine, di epoca compresa tra gli Imperatori Giustiniano I e Tiberio II (545-582 d.C.), testimoniano l’esistenza di rapporti commerciali tra specifiche aree geografiche italiane e provengono verosimilmente da un deposito interrato di origine siciliana (ripostiglio, usato nell’antichità per proteggere i propri averi). I beni numismatici, rientrati in possesso dello Stato, saranno oggetto di approfonditi studi da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino.