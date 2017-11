«Mi uccido», poliziotto sventa eriocamente un suicidio ma rimane ferito

TORINO - Nella tarda serata di lunedì 20 una nota urgente raggiunge tutte le volanti di polizia presenti sul territorio di Torino: un uomo minaccia di farla finita, si trova sul cavalcavia pedonale al di sopra di corso Appio Claudio, che dal parco della Pellerina porta sulla via Paola Boselli e quindi al Corso Montegrappa. L’uomo è a cavalcioni sulla recinzione del cavalcavia e si sta sporgendo pericolosamente quando una pattuglia del Commissariato Madonna di Campagna arriva sul luogo.

SALVATAGGIO - I poliziotti, dopo aver richiesto l’immediato blocco del traffico sottostante la passerella iniziano, in attesa dell’arrivo di personale medico e dei Vigli del Fuoco, una lunga trattativa con la persona, che appare in evidente stato di ebbrezza. Durante la conversazione, tra le altre cose, emergono problemi di natura sentimentale con la ex fidanzata. L’aspirante suicida, all’arrivo sul posto delle altre unità di soccorso, inizia a dare segni di forte nervosismo e lascia intendere agli operatori, che nel frattempo sono saliti a fianco a lui sulla balaustra, di volersi lanciare nel vuoto. Nel momento in cui l'uomo lascia la presa e si lascia cadere, viene agguantato dai due poliziotti, che lo ancorano a sé e cadono insieme a lui nella parte interna del cavalcavia.

FERITE - L’uomo è rimasto illeso, per i due agenti l’impatto al suolo ha comportato invece, lesioni anche gravi. Infatti, uno di essi ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta del perone e del malleolo tibiale mediale, con una prognosi iniziale di 30 giorni. Il secondo contusioni multiple alla spalla sinistra ed alla gamba destra, con prognosi di 4 giorni.