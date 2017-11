Domenica fermi anche gli Euro 5, continua il blocco auto a Torino

TORINO - Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi e oggi ecco arrivare la conferma del Comune di Torino. La circolazione domenica 26 novembre sarà vietata ai veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e anche 5, oltre che ai benzina, gpl e metano Euro 0. Ricordiamo inoltre ai torinesi e a chi arriva in città da fuori che domenica è stata indetta la domenica ecologica, con divieto di transito nella ZTL Centrale.

ORARI e ESENZIONI - Ricapitolando: domani le auto non potranno circolare dalle 08:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Non tutti i veicoli sono obbligati a rispettare il divieto: esenzioni per particolari categorie di persone e di veicoli e territorio interessato sono indicate alla pagina http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-del-traffico-a-torino.shtml. È prevista la possibilità di circolare per i mezzi che trasportano almeno tre persone (car pooling). Il ritorno alla normalità sarà possibile soltanto con il rientro del valore delle micropolveri presenti nell’aria cittadina al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, tetto previsto dalle norme europee. Intanto, gli sforamenti sono arrivati al decimo giorno consecutivo come dati accertati Arpa.