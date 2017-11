Giornata «a piedi» a Torino: torna la domenica ecologica, attivo anche il blocco auto

TORINO - Auto nei garage, tutti a piedi oggi a Torino. E' senz'altro una giornata particolare quella di oggi, domenica 26 novembre: dopo giorni di stop alle auto fino alla classe Diesel Euro 4, il blocco è stato esteso anche alla categoria Diesel Euro 5. Il blocco è valido in tutta la città. Nella Ztl Centrale invece è in vigore la "domenica ecologica", con il centro cittadino interdetto a ogni tipo di veicolo.

DOMENICA ECOLOGICA - Si tratta dell'ultima domenica ecologica del 2017. Il blocco nella Ztl Centrale riguarda veicoli di ogni classe emissiva, a benzina, metano diesel e gpl. Libera circolazione per auto elettriche e per quelle del car sharing. L’area interessata dalle limitazioni al traffico sarà chiusa dalle ore 10 alle ore 18. L’ordinanza n.73 del 15 settembre 2017, scaricabile dal sito dell’Informambiente all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ambiente/ indica le categorie dei mezzi esentati e le certificazioni necessarie per poter circolare. Allo stesso indirizzo disponibile la mappa della Ztl Centrale. Le limitazioni ai veicoli privati a motore non si applicano alle seguenti categorie: veicoli elettrici o ibridi con alimentazione elettrica o a idrogeno; autoveicoli di servizio pubblico e delle Forze dell’Ordine, per il soccorso o della protezione civile; taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio; veicoli del car sharing.

BLOCCO AUTO - Ricapitolando: domani le auto non potranno circolare dalle 08:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Non tutti i veicoli sono obbligati a rispettare il divieto: esenzioni per particolari categorie di persone e di veicoli e territorio interessato sono indicate alla pagina http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-del-traffico-a-torino.shtml. È prevista la possibilità di circolare per i mezzi che trasportano almeno tre persone (car pooling). Il ritorno alla normalità sarà possibile soltanto con il rientro del valore delle micropolveri presenti nell’aria cittadina al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, tetto previsto dalle norme europee. Intanto, gli sforamenti sono arrivati al decimo giorno consecutivo come dati accertati Arpa.