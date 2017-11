Torna l’incubo incendi in Valsusa: roghi attivi nella notte, vigili del fuoco al lavoro

CAPRIE - Un bagliore nella notte, sempre più esteso e preoccupante. Torna l’incubo incendi in Valsusa: due roghi diversi sono divampati a Caprie e Villardora, paesi già colpiti dalle fiamme nelle scorse settimane. Tanta la paura tra i residenti, svegliati dall’odore acre del fumo e dai vigili del fuoco, al lavoro per spegnere gli incendi.

GLI INCENDI - Una donna è stata evacuata a Villardora, salvo rientrare nella propria abitazione divise ore dopo. In questo momento le fiamme non preoccupano troppo i centri abitati, ma a causa dei forti venti la situazione è comunque allarmante. Sul posto presenti i vigili del fuoco, le squadre dei volontari AIB, impegnati in una corsa contro il tempo per spegnere i roghi prima che questi si propaghino nel boschi. Come per gli incendi di fine ottobre, il sospetto è che l’origine delle fiamme sia dolosa. La Valsusa brucia ancora una volta.