Nuovo autovelox in corso Francia: sarà attivo dal 1° dicembre

COLLEGNO - Venerdì 1° dicembre entrerà in funzione il nuovo autovelox di corso Francia: la postazione fissa, costruita negli scorsi giorni, verrà collaudata e tarata secondo la legge prima di essere attiva al 100%. Dal 1° dicembre gli automobilisti che transitano da Collegno a Torino e viceversa, dovranno fare i conti con un autovelox in più.

L'AUTOVELOX - L'impianto è stato realizzato a Collegno, in corso Francia, poco dopo via Provana. Non è un caso che il Comune abbia deciso di posizionarlo lì, dove un un anno e mezzo fa perse la vita Guido Borello, investito mentre attraversava la strada. Non si tratta ovviamente del primo autovelox in corso Francia, anzi: proprio questa postazione fissa, in realtà, non è altro che la stessa che c'era prima all'altezza del mercato di Santa Maria. Lo spostamento permetterà di ridurre la velocità in un punto considerato critico. Gli automobilisti sono avvisati: il nuovo autovelox di corso Francia sarà attivo a partire da venerdì 1° dicembre.