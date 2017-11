A Torino la «Fabbrica della cannabis»: trovati chili di droga in un palazzo

TORINO - Una fabbrica della droga in un magazzino in un cortile di un normalissimo palazzo in via Eritrea: è questa l'incredibile scenario svelato dai carabinieri della stazione Torino Pozzo Strada, intervenuti per una lite condominiale. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno subito avvertito un forte odore di marijuana provenire da un magazzino situato all'interno di un cortile dello stabile.

LA FABBRICA DELLA CANNABIS - La successiva perquisizione dei locali ha permesso di scoprire una vera e propria fabbrica della cannabis: una serra per la produzione dello stupefacente, un magazzino per raccogliere e stoccare il prodotto e un ufficio per la distribuzione della droga ai clienti. I carabinieri hanno quindi arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio Alessandro V., 49 anni, un disoccupato e incensurato residente a Grugliasco.

IL SEQUESTRO - Nel magazzino e a casa dell'uomo, i carabinieri hanno sequestrato: 2 chilogrammi di marjuana di cui uno gia’ suddiviso in dosi; un impianto di coltivazione, irrigazione e di illuminazione perfettamente funzionante (lampade, tubi, vasi, terra ecc); un asciugatrice elettrica; un telefono cellulare; un bilancino di precisione; diverso materiale per il confezionamento. Il magazzino è stato sequestrato.