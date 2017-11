Blocco auto a Torino, lunedì «da incubo»: il 27 novembre fermi i diesel Euro 5

TORINO - «Black Monday» per gli automobilisti torinesi: domani, lunedì 27 novembre, la circolazione sarà vietata ai veicoli Diesel Euro 0,1,2,3,4,5, i veicoli gpl, benzina e metano Euro 0. Brutte notizie dunque per chi sperava che il blocco non riguardasse le vetture diesel Euro 5. Le previsioni non migliorano, i valori di Pm10 rimangono alti e le automobili si fermano ancora.

ORARI ED ESENZIONI - I tipi di veicoli sopracitati non potranno circolare dalle 8:00 del mattino sino alle 19:00. Questa limitazione vale per i veicoli adibiti al trasporto persone. Per quanto riguarda i veicoli adibiti al traporto merci, il divieto sarà attivo dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. In questo caso i veicoli gpl/metano potranno circolare liberamente. Il ritorno alla normalità sarà possibile soltanto con il rientro del valore delle micropolveri presenti nell’aria cittadina al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, tetto previsto dalle norme europee. Gli sforamenti proseguono ormai dal 15 novembre, con il valore di Pm10 sempre oltre i 50 microgrammi al metro cubo.