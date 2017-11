Domenica ecologica, decine di persone multate per non aver rispettato il divieto

TORINO - Per molti la domenica ecologica di ieri è già un ricordo, per qualcuno invece no: ci riferiamo agli automobilisti che, noncuranti del divieto di circolazione nella Ztl Centrale, sono transitati con i loro veicoli nelle zone vietate. Gli agenti della polizia municipale hanno controllato 308 veicoli: 89 i verbali emessi. Il valore della sanzione? 85 euro, che diventano 59,50 se la contravvenzione viene pagata entro i primi 5 giorni con lo sconto del 30%.

OGGI BLOCCO AUTO - Intanto, nella giornata di oggi è attivo il blocco auto a Torino: la circolazione sarà vietata ai veicoli Diesel Euro 0,1,2,3,4,5, i veicoli gpl, benzina e metano Euro 0. Brutte notizie dunque per chi sperava che il blocco non riguardasse le vetture diesel Euro 5. Le previsioni non migliorano, i valori di Pm10 rimangono alti e le automobili si fermano ancora. I tipi di veicoli sopracitati non potranno circolare dalle 8:00 del mattino sino alle 19:00. Questa limitazione vale per i veicoli adibiti al trasporto persone. Per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci, il divieto sarà attivo dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. In questo caso i veicoli gpl/metano potranno circolare liberamente.