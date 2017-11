M5S, aria di rivolta interna? La smentita su Facebook: «E' una fake news»

TORINO - Il Movimento 5 Stelle di Torino «perde i pezzi»? Per il momento assolutamente no: nelle scorse ore è arrivata una secca smentita rispetto alle voci di corridoio che avevano paventato una sorta di scissione all'interno del M5S tra i consiglieri pro Appendino e quelli più «duri», contrari ad alcune scelte portate avanti dalla sindaca come il via libera alla costruzione di diversi supermercati in periferia.

LE SMENTITE - A mettere a tacere queste voci è la consigliera Valentina Sganga, sul proprio profilo Facebook: «Apprendo ora che secondo il quotidiano La Repubblica sarei intenzionata a lasciare il Movimento 5 Stelle. Chi conosce il mio lavoro e il mio operare quotidiano, a supporto della Sindaca e della Giunta, sa che non c'è nulla di più falso». Valentina Sganga non solo smentisce, ma passa all'attacco e bolla la notizia come "fake news». A rafforzare il concetto interviene anche Monica Amore, consigliera pentastellata: «Smentisco l'uscita dal Movimento per andare nel gruppo misto». La pietra tombale sulle voci di scissione la mette Fabio Versaci, presidente del Consiglio comunale, più volte critico con i media locali nonostante il ruolo istituzionale ricoperto: «Le pagine dei giornali in qualche modo bisogna riempirle» è il commento alla vicenda. Per ora quindi nessuna scissione, nessun malumore esternato. Solo un confronto tra correnti diverse, come normale che ia. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che non è mai andato sotto in alcuna votazione da un anno e mezzo a questa parte, prosegue compatto nel suo cammino in Sala Rossa, con una maggioranza consolidata.