Natale 2017 a Torino, 9 cose da fare durante le Feste

TORINO – Il Natale è la festa più magica dell'anno e come sempre la città si accende di luci colorate e si riscalda con i tanti eventi dedicati a questa festa importantissima sia per i più piccoli che per gli adulti. Ecco i nostri consigli per non perdere nemmeno un istante dell'atmosfera che solo Torino sa regalare durante le Feste.

Il villaggio dei sogni

Il Sogno del Natale alla Reggia di Venaria: lo splendido villaggio nell'Area dei Giardini della Reggia con il quartiere generale di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, spettacoli circensi, il mercatino, streetfood e caffetteria-pizzeria, laboratori per famiglie e scuole ed altre attrazioni ed eventi speciali.

La tradizione

«Natale coi fiocchi»: i cinque mercatini di Natale di piazza Solferino, piazza Castello, piazza Santa Rita da Cascia e, nei fine settimana, nello Spazio Ex Incet e Cortile del Maglio.

Luci d'artista: la XX edizione della festa di arte e luce che abbraccia tutta la città, dal centro alle periferie.

Natale in Giostra: la quarantesima edizione del Luna Park con cinquanta attrazioni indirizzate alle famiglie e collocate nel quinto padiglione di Torino Esposizioni.

I «Presepi dal Mondo» alla Sacra di San Michele: alla Sacra di San Michele, i presepi provenienti da ogni parte del mondo.

Stare insieme

Flash Mob di Natale: appuntamento sabato 2 dicembre per addobbare l'albero di Natale in compagnia.

Fuori porta natalizio

Treno a vapore per il «Magico Paese di Natale»: un treno d'epoca con locomotiva a vapore permette ai torinesi di raggiungere Alba da dove, con una navetta, è possibile raggiungere il Magico Paese di Natale di Govone.

Solidarietà

In via Lagrange arriva il mercatino di Natale ADISCO, l’Associazione celebra la festa più amata dai bambini continuando a sostenere la ricerca e la cura delle malattie degenerative.

Corteo dei Babbi Natale per i bimbi in ospedale: domenica 3 dicembre tutti al Regina Margherita