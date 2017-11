Viaggia senza patente su uno scooter con la targa scritta con i pennarelli: denunciato

PINEROLO - Rischia di pagare fino a 7000 euro di multa un ragazzo di 20 anni fermato a bordo del suo scooter a Pinerolo dagli uomini della Guardia di Finanza di Torino: il giovane è stato intercettato mentre scorrazzava liberamente per le strade cittadine. Nulla era norma: il ragazzo viaggiava senza patente, su uno scooter la cui targa era stata realizzata artigianalmente a mano libera, con i pennarelli.

SENZA ASSICURAZIONE - Finita qui? Assolutamente no. Nel corso del controllo, il 20enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti e oltre a non aver mai conseguito la patente di guida, è risultato sprovvisto di assicurazione. Il motociclo è stato sequestrato, il giovane segnalato alla Prefettura di Torino per il possesso di sostanze stupefacenti. Rischia fino a 7000 euro di multa.