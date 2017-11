Un spettacolo che invita al buon umore, ecco il nuovo show del Cirko Vertigo

TORINO - Tra canzoni, piccole gag e trascinanti melodie eseguite al violoncello va in scena il particolarissimo Concert Jouet, per la regia di Luisella Tamietto. «Un concerto semi-serio per voce e violoncello, che sceglie consapevolmente di andare oltre le righe e sfidare l’autorevolezza del proscenio» scrivono dal Teatro Le Serre di Grugliasco. E la sceneggiatura? Non serve niente di troppo ingombrante quando Paolo Lombardo inizia a cantare e Paola Torsi prende in mano il suo violoncello.

CONCERTO - Concert Jouet è stato uno degli spettacoli più apprezzati del Torino Fringe Festival di quest'anno e ora approda, a pieno titolo, nella stagione artistica del Cirko Vertigo. Lo spettacolo andrà in scena lunedì 27 novembre alle ore 21 presso lo Chalet Allemand al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco. Il costo del biglietto è di 11 euro (9 ridotto). Non resta che lasciarsi andare, non badare troppo all'organizzazione e lasciarsi prendere dal buon umore.