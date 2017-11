Il vento spazza via lo smog: martedì revocato il blocco auto a Torino

TORINO - Buone notizie per i torinesi e gli automobilisti: il forte vento presente ieri in tutto il torinese ha spazzato via lo smog che per dieci giorni ha letteralmente bloccato Torino. I Pm10 sono ampiamente scesi sotto la soglia di 50 [µg/m³] e pertanto nella giornata di domani, martedì 28 novembre, non ci sarà alcun blocco auto. Manca solo l’ufficialità, che molto probabilmente verrà data dal Comune di Torino nelle prossime ore.

PERCHE' IL BLOCCO VERRA' REVOCATO - Le misurazioni di Arpa Piemonte hanno rilevato un valore di Pm10 pari a 35 [µg/m³] ed è per questo motivo che le auto domani potranno circolare liberamente. Qualcuno, una volta reso noto il dato, si è lamentato del blocco odierno dei Diesel Euro 5: come avvenuto qualche settimana fa, il Comune avrebbe potuto comunicare già ieri sera la revoca del blocco. Per oggi auto ferme, ma la buona notizia per gli automobilisti è che non ci saranno più blocchi e divieti almeno fino a venerdì 1° dicembre. Il motivo? Il livello 1 scatta dopo 4 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 [µg/m³]. Se i Pm10 dovessero tornare sopra i 50 già oggi, il quarto giorno consecutivo non verrebbe toccato fino a giovedì, con il blocco attivo dal giorno dopo.