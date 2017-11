Affitta finte case vacanze per 500.000 euro: scoperto truffatore seriale

TORINO - Affittava case vacanze fittizie a ignare vittime, riuscendo a mettere da parte un vero e proprio tesoro: il Compartimento Polizia Postale del Piemonte e Valle d’Aosta ha scoperto la truffa messa in piedi da un 40enne di origini pugliesi, capace di guadagnare oltre 500.000 euro questo modus operandi.

LA TRUFFA - Il truffatore, pubblicava su internet numerosi annunci di affitto di case per le vacanze, si faceva accreditare le caparre su diverse carte prepagate chiedendo copia dei documenti di riconoscimento e iniziava a commettere altre truffe con i nominativi delle vittime. Un mosaico criminoso complesso, che consentiva al truffatore di nascondere sempre la propria identità. Scovarlo non è stato affatto semplice: gli operatori della polizia postale sono partiti da una denuncia per furto d’identità presentata nel febbraio del 2016 e, dopo un anno e mezzo di indagini, sono riusciti a individuare il malfattore.

LE INDAGINI - L’uomo, dopo i controlli, è risultato oggetto di ben 114 procedimenti penali pendenti presso le Procure di tutto il territorio nazionale: segno inequivocabile di come il 40enne fosse in realtà un truffatore seriale. Grazie al suo stratagemma disponeva di una rilevante quantità di nominativi e di informazioni sulle persone realmente esistenti che utilizzava per l’attivazione di strumenti finanziari e servizi bancari impiegati per commettere le truffe. Grazie a questo stratagemma infatti, le responsabilità dei fatti cadevano infatti sugli stessi truffati. Attraverso le moderne tecniche di Open source intelligence, inoltre, gli investigatori hanno reperito ulteriori indizi a carico del sospettato: in particolare, dall’analisi dei profili da lui utilizzati sui principali Social Network emergeva uno stile di vita decisamente al di sopra delle possibilità economiche dichiarate risultando un disoccupato e senza fissa dimora.