«World Press Photo» per la prima volta a Torino, la più grande mostra di fotogiornalismo al mondo 

TORINO - Oggigiorno ci sentiamo tutti fotografi. Abbiamo cellulari che ci permettono di scattare in buona qualità, social che ci invitano a condividere immagini e centinaia di like di amici e conoscenti che ci confermano quanto siamo bravi. Certo, visitando la mostra di World Press Photo, la più grande esposizione di fotogiornalismo al mondo presente in questi giorni al Mastio della Cittadella di Torino, ci rendiamo conto che forse non è proprio così. Una differenza tra noi e loro c'è, eccome se c'è. Accuratezza, passione e soprattutto etica del lavoro, questo quello che si percepisce osservano le 150 fotografie esposte nella mostra. Un giro del mondo realizzabile in poco meno di un'ora alla scoperta di realtà contemporanee spesso dure e difficili da digerire.

World Press Photo (© Valeria Sciuto)

MOSTRA - Il primo premio quest'anno è stato assegnato al turco Burhan Ozbilici, dopo una lunga e non semplice riflessione da parte della giuria internazionale di esperti. La fotografia in questione raffigura l'assassino dell'ambasciatore russo Andrey Karlov con in mano un'arma e il cadavere ai piedi. Uno scatto incredibilmente d'impatto che racchiude tutto l'odio del nostro tempo e suscita tante emozioni diverse: spaventa, atterrisce e rattrista. Si tratta di un "omicidio in diretta", avvenuto durante una conferenza stampa in una galleria d'arte, catturato con lucidità straordinaria da parte di Ozbilici, presente all'inaugurazione dell'esposizione World Press Photo, per la prima volta a Torino. Scorrendo l'occhio tra le immagini selezionate vediamo che vengono toccati alcuni temi caldi dell'anno. Uno fra questi è senza dubbio la rappresentazione disperata del popolo di migranti che, dalle coste del continente africano, attraversa il Mediterraneo per arrivare in Italia e in Grecia. Di grande forza in questo senso è il reportage di Mwthiev Willocks o lo scatto di Santu Palacios, in cui si vede una bambina nigeriana salvata insieme al fratellino lo scorso luglio dopo una traversata in mare su di un barcone sovraffollato. Realtà anche molto lontane dalla nostra quotidianità vengono portate alla luce dalle immagini esposte al Mastio: si guardi agli scatti di Hussein Fatemi, che nel suo reportage intende mostrare al grande pubblico un volto inusuale della società iraniana, quello più giovane e permeabile agli influssi dell'Occidente o anche la fotografia di Noel Celis che offre una finestra aperta sulla situazione dei detenuti in un carcere delle Filippine, in cui 3800 persone sono stipate in spazi che ne possono accogliere appena 278, secondo le stime dell'ONU.

World Press Photo (© Valeria Sciuto)

FOTOGRAFIA - Non c'è solo guerra e desolazione al Mastio della Cittadella, perchè il fotogiornalismo è tanto altro: si passa dalla celebre fotografia di Bolt che alle olimpadi di Rio De Janeiro sorride alla telecamera scalzando gli avversari, alla realtà quotidiana delle piccole atlete cinesi, sottoposte a esercizi fisici di incredibile difficoltà per raggiungere l'eccellenza, alle squadre di rugby gay friendly. O ancora al particolarissimo colpo di stato che ogni anno viene messo in scena in Spagna, in cui gli "Infarinatori" prendono il possesso della città ed emanano leggi assurde che viene immortalato dal reporter italiano Antonio Gibotta. Un mondo variegato e complesso raccontato attraverso una serie di scatti eseguiti dal talento magistrale di fotografi spesso in condizioni disperate. Possiamo solo immaginare infatti cosa abbia provato e pensato Burhan Ozbilici nel momento in cui, dietro al suo obiettivo, ha immortalato l'immagine dell'assassino che lo avrebbe portato a vincere l'ambito riconoscimento.

INFORMAZIONI - L'esposizione World Press Photo viaggia per 45 paesi, attraverso 100 città nel mondo, passando al vaglio di milioni di spettatori e resterà a Torino in via eccezionale fino a domenica 3 dicembre. Oltre all'esposizione delle fotografie vincitrici nelle varie categorie, l'iniziativa propone ogni giovedì, venerdì e sabato un ricco programma di incontri con fotoreporter, musicisti e scrittori. La mostra è visitabile dal lunedì al mercoledì dalle 10 alle 20 e, dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 22. Il costo intero del biglietto è di 8,50 e il ridotto (under 25 e over 65) è di 6,50. Non si perda poi l'occasione di visitare il Mastio della Cittadella, aperto in via straordinaria dopo anni di chiusura al pubblico.