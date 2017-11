Ufficiale: revocato blocco auto a Torino, via libera ai Diesel Euro 3, 4 e 5

TORINO - Mancava solo l’ufficialità, è arrivata negli ultimi minuti: il blocco auto è stato revocato dal Comune di Torino. Dopo giorni infernali, gli automobilisti torinesi tornano a respirare e a guidare. Domani, martedì 28 novembre, nessun blocco per i veicoli Diesel Euro 3,4,5 (oggi fermi). Il blocco rimane attivo per i veicoli Diesel fino alla classe Euro 2 e per i veicoli Benzina, Gpl e Metano Euro 0 nei seguenti orari: 8:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; 8:30-14:00 e 16:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci.

NIENTE BLOCCHI PER 4 GIORNI - Le misurazioni di Arpa Piemonte hanno rilevato un valore di Pm10 pari a 35 [µg/m³] ed è per questo motivo che le auto domani potranno circolare liberamente. Qualcuno, una volta reso noto il dato, si è lamentato del blocco odierno dei Diesel Euro 5: come avvenuto qualche settimana fa, il Comune avrebbe potuto comunicare già ieri sera la revoca del blocco. Per oggi auto ferme, ma la buona notizia per gli automobilisti è che non ci saranno più blocchi e divieti almeno fino a venerdì 1° dicembre. Il motivo? Il livello 1 scatta dopo 4 giorni di sforamenti consecutivi della soglia di 50 [µg/m³]. Se i Pm10 dovessero tornare sopra i 50 già oggi, il quarto giorno consecutivo non verrebbe toccato fino a giovedì, con il blocco attivo dal giorno dopo.