Torino senza Cioccolatò da 2 anni, l’assessore si scusa: «Mi dispiace, è un evento importante»

TORINO - Niente Cioccolatò: per il secondo anno consecutivo, l’evento dolciario più atteso dai torinesi non verrà organizzato in città. L’ufficialità era già arrivata negli scorsi giorni, oggi è stato lo stesso assessore al Commercio Alberto Sacco ad ammettere il proprio dispiacere: «Mi dispiace perché è un evento importante per la città». La promessa dell’assessore è quella di lavorare per organizzare un evento diverso, capace di coinvolgere altri settori del mondo dolciario piemontese come le pasticcerie, i locali storici torinesi e tutte le eccellenze del territorio.

LE POLEMICHE - Nonostante le promesse, le polemiche non mancano. Anzi. Mimmo Carretta, consigliere del PD, attacca: «Eravamo certi che fosse difficile per una ditta come Craun & Crest organizzare Cioccolatò, ma l’assessore aveva dato garanzie. Ora per il secondo anno non avremo più Cioccolatò. Con chi avete fatto le verifiche?». Ancora più diretta Chiara Foglietta, vice capogruppo Pd, che mette in dubbio la natura degli organizzatori dell’evento: «Alcuni degli esponenti della Craun & Crest sono gli stessi amministratori di CioccoAmore, quello sbaraccato da Galleria San Federico nel San Valentino 2017. Lo stesso marketing manager di Servizi E Partecipazioni Srl è lo stesso direttore marketing di Buongiorno Italia. L’amministratore di Servizi E Partecipazioni Srl è lo stesso socio della ditta Mercatini Bolzano Srl. Tutto troppo concatenato, non trovate?».

SI LAVORA PER IL 2018 - L’assessore Sacco, rassegnato, spiega: «La gara aveva individuato Craun & Crest srl. Solo dopo l’aggiudicazione definitiva dell’evento ci hanno manifestato la mancanza di tempo utile per organizzare l’evento. Non possiamo intervenire sui bandi, siamo costretti a seguire gli appalti. Che colpe ha l’amministrazione?». Quel che è certo è che tra bandi, ricorsi al Tar e verifiche, Cioccolatò non verrà di nuovo all’ombra della Mole. I torinesi sono obbligati a rassegnarsi: quest'anno niente dolce, solo dieta in attesa delle feste natalizie. Testa al 2018, dunque. Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega Nord, commenta amaro: «Ora si lavori perché nel 2018 venga fatta una manifestazione come si deve».