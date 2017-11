Hai paura del dentista? Un amico a 4 zampe ti accompagna alla visita, succede a Torino

TORINO - Recenti studi scientifici hanno dimostrato come l’interazione con un animale riesca ad attenuare particolari condizioni di stress e di conflittualità, rappresentando così un solido supporto per pazienti minori con problemi di comportamento sociale o con disabilità fisica o mentale. Da questa osservazione l'idea di creare un gruppo che utilizzi proprio gli amici a quattro zampe per alleviare lo stress della visita nei piccoli pazienti.

ANIMALI - E' nato così il progetto «Pet Therapy» di For a Smile Onlus, dedicato alle attività di I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali) rivolte ai piccoli pazienti della Dental, affetti da problemi psico-fisici e disabilità anche gravi. For a Smile Onlus ha voluto inaugurare il progetto nazionale «Basta Una Zampa», in primis portando l’aiuto nella sua città natale, dove in convenzione con la Città della Salute di Torino, è stata attivata la collaborazione solidale con la Dental School dell’ospedale Molinette.

TERAPIA - Durante ognuno dei 25 incontri circa 8 bambini con problemi di comportamento sociale o con disabilità fisica o mentale interagiranno con la «Banda dei Lagotti» in tre step: prima della seduta ci sarà un momento di "distrazione", per creare un ambiente confortevole dove il "gioco" possa esercitare un'azione di distrazione dall'ansia. In questa fase i bambini diventeranno dentisti a loro volta prendendosi cura della salute dentale degli amici a quattro zampe. Fase due: l'equipe canina accompagna il piccolo paziente fino alla poltrona e sta con lui durante tutta la seduta. La terza e ultima fase riguarda il post seduta, quando i pazienti tornano a salutare gli amici a 4zampe prima di tornare a casa, così da lasciar un bel ricordo di tutta l’esperienza in ospedale e sgombrare la mente del bambino dagli aspetti spiacevoli vissuti durante la seduta.