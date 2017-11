Incidente in corso Massimo d’Azeglio: cade una ciclista, poco dopo muore alle Molinette

TORINO - Una donna di 46 anni, Francesca Evangelisti, è morta nella serata di ieri all’ospedale Molinette in seguito a un incidente avvenuto sulla pista ciclabile di corso Massimo d’Azeglio. La quarantaseienne era in sella alla sua bicicletta e stava viaggiando in direzione di corso Vittorio Emanuele II quando all’improvviso è caduta a terra rovinosamente. Erano circa le ore 18. Inutili i soccorsi e l’immediato trasporto alle Molinette, la donna poco dopo è deceduta.

DINAMICA - Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica che ha verbalizzato quando avvenuto. Non è stata ancora accertata la dinamica e per questo sono alla ricerca di testimoni: la ciclista potrebbe essere caduta da sola accidentalmente o per un malore, oppure potrebbe essere stata coinvolta una seconda persona.