Appendino, il futuro è un rebus: «Non mi ricandido». La sindaca lascia la politica?

TORINO - Nel 2021 Chiara Appendino non sarà più sindaca di Torino. No, non è una previsione elettorale, ma lo scenario designato dalla prima cittadina stessa che durante l’intervista a La Stampa ha confermato quanto già più volte espresso in passato: «A fine mandato non mi ricandiderò». Il motivo? Il regolamento del M5S che non ammette più di due mandati di fila. Appendino, al secondo anno da sindaca, ha già alle spalle un mandato da consigliera d’opposizione, pertanto non sarebbe più ricandidabile.

NO AL TERZO MANDATO - Qualcuno potrebbe obiettare che Appendino potrebbe anche ricandidarsi «per conto proprio», fuori dal Movimento 5 Stelle, sfuggendo così da questo regolamento. Un’ipotesi allontanata dalla stessa sindaca, durante l’intervista con Maurizio Molinari: «Condivido pienamente la scelta che sta all’interno del nostro regolamento. Credo che non essere obbligati a rincorrere il consenso nelle scelte che si fanno sia un elemento fondamentale per le scelte di medio e lungo periodo. Questo è un punto nodale della politica del nostro paese. Il grande problema è che si guarda il ritorno sul breve, senza pianificare nel medio e lungo periodo». Porte chiuse a un terzo mandato dunque.

UN FUTURO LONTANO DALLA POLITICA? - La domanda ora sorge spontanea, cosa farà Chiara Appendino una volta terminato il mandato come sindaca? A questa domanda la risposta della prima cittadina è decisamente più nebulosa, quasi a tenere aperta ogni porta, come legittimo che sia: «Finito il mio mandato farò qualche settimana di vacanza e poi mi dedicherò un po’ alla mia famiglia e al lavoro. In questo momento le mie energie sono su questi 5 anni di mandato e poi credo dedicherò tempo alla mia famiglia, che in questo periodo è più trascurata e tornerò a lavorare in qualche forma di professionalità che mi permetterà di mettere a disposizione le competenze che ho acquisito». Prima la famiglia dunque, poi un lavoro che esalti le capacità e competenze acquisite in questi anni. Non è detto quindi che Appendino lasci la politica, come non è escluso che possa dedicarsi a un lavoro diametralmente opposto rispetto a quello attuale: d’altra parte il marito, Marco Lavatelli, imprenditore di successo fondatore di Escape Academy e Ceo della Lavatelli S.r.l., società che si occupa di articoli per la casa. Insomma, le opzioni non mancano. Il futuro è un rebus, ma dal 2021 Chiara Appendino non sarà più sindaca di Torino.