Armati di pistola assaltavano uffici postali e supermercati, presa coppia di rapinatori seriali 

TORINO - La tecnica utilizzata dalla coppia di rapinatori era sempre la stessa: armati di pistola e con il volto scoperto, i due hanno messo a segno diverse rapine nel torinese. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Rivoli hanno arrestato due rapinatori ritenuti responsabili di aver assaltato gli uffici postali di Alpignano e di Grugliasco e di aver rapinato un supermercato di Torino.

RAPINE - Sono sati arrestati Arber Metalia, albanese di 29 anni, senza fissa dimora, e Emanuele Ravanetti, 39 anni, abitante a Lavagna (Ge). Il GIP del Tribunale di Torino, su conforme richiesta della competente procura della repubblica, ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso.