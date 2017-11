Neve e gelo, a Torino in arrivo il freddo polare: temperature sotto lo zero

TORINO - L’inverno è arrivato con tre settimane d’anticipo. Dopo un autunno mite, contraddistinto da una preoccupante assenza di pioggia, Torino si prepara a un cambiamento di clima piuttosto importante: nei prossimi giorni infatti, le temperature scenderanno ampiamente sotto lo zero. Ma c’è di più: secondo i più importanti istituti meteorologici italiani, tra venerdì e sabato ci sarà anche una leggera nevicata.

LE PREVISIONI - Già in questi giorni il termometro ha sfiorato lo zero, ma dal fine settimana in avanti i torinesi saranno avvolti da un vero e proprio freddo polare. Le temperature toccheranno addirittura -4 gradi in città, con un picco di -7 in collina e in campagna: un’ondata di gelo inaspettata. L’ultima giornata di «tregua» sarà giovedì, poi le temperature si abbasseranno vertiginosamente. L’ondata di maltempo, con pioggia e neve, è attesa venerdì e sabato mentre da domenica il sole bacerà nuovamente Torino. Tirate fuori i guanti e i cappellini: l’inverno (in anticipo) sta arrivando.