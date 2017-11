Salone del Libro, Bocuse d’Or e altri 230 appuntamenti: presentati gli eventi del 2018 a Torino

TORINO - «Nel 2018 il programma è più ricco di quanto proposto dodici mesi fa». Si è aperta così la conferenza in cui la Giunta della sindaca Chiara Appendino ha annunciato, come di consueto, gli eventi che animeranno la città di Torino nel 2018. Sono oltre 230 appuntamenti, tanti senza dubbio, ma a spiccare è l’assenza di CioccolaTo, evento tradizionale dell’inverno torinese che quest’anno è venuto a mancare tra le polemiche generali. «Si è vero», aveva detto l’assessore al Commercio Alberto Sacco qualche giorno fa, «manca CioccolaTo, ma credo che i torinesi hanno molte alternative con un programma così ricco».

EVENTI PRINCIPALI - Come detto in programma ci sono oltre 230 eventi. Tra i più importanti, volendo semplificare, a gennaio c’è il Seeyousound Festival, a febbraio la trentaseiesima edizione di Automotoretró e la rassegna dedicata a Richard Strauss, a marzo torna Sottodiciotto Film Festival, Just the Woman I Am, il campionato nazionale di Savate Combat. Ad aprile tornano il Torino Jazz Festival, Lovers Film Festival, Vivicittà, Tuttadritta, il Turin Curling Cup, a maggio l’immancabile Salone del Libro, CinemAmbiente, il Rally automobilistico «Città di Torino», la Stratorino, a giugno il Salone dell’Auto, la finale europea del Bocuse d’Or e la Festa della Musica. Tra luglio e agosto il Festival d’Estate tra musica classica, danza e teatro, TODays Festival. Ancora: a settembre MiTo Settembre Musica, Torino Spiritualità e il ciclismo con la Milano-Torino, a ottobre Portici di Carta e la Turin Marathon. A novembre Contemporary Art e il Torino Film Festival e, infine, a dicembre Natale coi Fiocchi.

CALENDARIO EVENTI - Per la prima volta l’amministrazione ha pensato a un sito internet in cui i torinesi possono consultare tutti gli eventi mese per mese. Questo è raggiungibile sul sito www.comune.torino.it/eventi2018. Una novità piacevole e utile.