«Siamo prigionieri in casa», ascensore bloccato in un palazzo di 10 piani

TORINO - Non è da sottovalutare l'importanza che può assumere un ascensore. In una palazzina Atc di corso Molise per esempio non si parla d'altro. Al civico 67/A il mezzo è fuori servizio dal 9 novembre e i disagi sono tanti per le 30 famiglie che abitano all'interno. Gli anziani condomini sono praticamente segregati in casa in attesa che l'ascensore venga riparato. Processo che si sta rivelando più lungo del previsto.

ASCENSORE - Pare che, all'origine del gausto ci sia stata una perdita d'olio dell'argano e che per tale ragione l'ascensore sia stato chiuso. La sicurezza prima di tutto avrebbero commentato da Atc che e, nel contempo, si sono adoperati per riparare il guasto. Il problema è che l'impianto è del 1970 perciò ordinare i pezzi di ricambio ha richiesto più tempo del previsto. Sempre da Atc rassicurano che l'ascensore tornerà agibile entro il 15 dicembre e invitano i condomini che hanno difficoltà a fare le scale a usufruire dei servizi gratuiti di consegna di spesa o medicine a domicilio offerto da Auser. Questo non sembra bastare a placare gli animi dei condomini, tra cui diversi disabili, che vivono a causa del ritardo nella riparazione, una condizione di semiprigionia.