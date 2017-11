Al via il Natale torinese: il 1 dicembre l’accensione dell’albero in piazza Castello

TORINO - Si inizia a respirare aria di Natale a Torino. Prenderà ufficialmente il via venerdì 1 dicembre con l’accensione dell’albero in piazza Castello la settima edizione di Natale coi Fiocchi. E proprio i fiocchi di neve potrebbero accompagnare l’accensione dell’albero (INSERIRE LINK PREVISIONI METEO) attesa intorno alle ore 18:00.

L’ALBERO 2017 - Inutile dirlo, sarà proprio l’albero di Natale il protagonista della festa in programma venerdì: un albero che quest’anno sarà alto 19 metri, 4 in meno rispetto al 2016. L’albero, donato da UBI Banca, sarà come al solito luminoso e contribuirà a creare una particolare atmosfera natalizia facendo incontrare intorno a sè famiglie e bambini. «Ci saranno giochi di luce ancora più belli» commenta Marco Franco Nava, responsabile di Ubi Banca nel Nord-Ovest. Sarà proprio la sindaca Appendino, come lo scorso anno, ad accendere l’albero luminoso che accompagnerà il Natale dei torinesi fino all’Epifania.

L’EVENTO - Il Natale con i Fiocchi, appuntamento che proporrà ai torinesi eventi, concerti e spettacoli, si aprirà quindi venerdì 1 dicembre, quando oltre all’accensione dell’albero avrà luogo l’esibizione del coro gospel Vox Viva e l’apertura delle prime due caselle dell’Avvento da parte dei vigili del fuoco. Ed è proprio questo momento che potrebbe riservare una sorpresa: i pompieri hanno chiesto a Chiara Appendino di aprire la prima casella. La sindaca accetterà di salire sul mezzo dei vigili del fuoco per dare ufficialmente il via al Natale torinese?