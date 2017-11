Sporcizia, rifiuti e delinquenza: il dramma del mercato di San Pietro in Vincoli 

TORINO - Sporcizia, degrado e bidoni strabordanti di rifiuti. Questa la situazione denunciata per l'ennesima volta dai residenti in merito al mercato del sabato di San Pietro in Vincoli. Non è certo la prima volta che i cittadini si lamentano dello stato di degrado in cui verte il mercato di libero scambio. «Bidoni dell'immondizia riempiti con tutto ciò che non è stato venduto durante la mattina, abusivi su i marciapiedi, zingari che tutta la notte stanno sotto casa dei residenti con le conseguenze di non poter uscire di casa, rifiuti in tutta la zona» questa la situazione deunciata dai residenti.

MERCATO - Il mercato, "Barattolo" come è stato rinominato dall'Amministrazione cinque stelle di Chiara Appendino, insiste sul territorio da ormai 17 anni, tra abusivismo e malcontento. A oggi, nonostante il nuovo regolamento, le cose non sembrano cambiate di molto. Le imposizioni comunali vengono infatti sistematicamente disattese ogni settimana e i residenti sono sempre più stanchi e chiedono che venga sposato: «E' una condanna che non ci meritiamo».