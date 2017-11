Blocchi degli Euro 4 ed Euro 5: pochi controlli in città, multati solo 161 automobilisti

TORINO - Solamente 161 automobilisti sono stati multati da martedì 21 novembre a ieri, lunedì 27 novembre, durante i controlli nei giorni del divieto di circolazione prima per le vetture fino ai diesel Euro 4 e poi anche per i diesel Euro 5. In totale la polizia municipale ha fermato 1.220 auto circolanti in sei giorni, una media di 200 vetture al giorno. Poche in confronto agli oltre 200mila mezzi Euro 4 che non avrebbero potuto circolare e che invece, anche guardando i dati di Arpa sulla qualità dell’aria, avrebbero viaggiato tranquillamente per le strade della città.

DATI GIORNO PER GIORNO - I numeri di quanti abbiano circolato nonostante il divieto non è dato sapersi. Quello che invece è certo è il numero di sanzioni fatte dalla polizia municipale giorno per giorno. Martedì 21 novembre, primo giorno di blocco dei diesel fino agli Euro 4, sono stati fermati e controllati 195 veicoli, 15 dei quali non avrebbero potuto circolare. Situazione simile mercoledì 22 novembre: 217 le automobili controllate e 18 le multe. La giornata peggiore è stata quella di giovedì 23 novembre in cui, a fronte di 306 vetture fermate, sono stati comminate 38 sanzioni. Venerdì 24 novembre: 140 veicoli controllati, 31 automobilisti multati. Numeri simili sabato 25 novembre dove 25 automobilisti sono stati sanzionati su 155 auto controllate. Infine ieri, lunedì 27 novembre, giorno in cui era in vigore anche il blocco dei diesel Euro 5, sono state fatte 34 sanzioni a fronte di 207 controlli.