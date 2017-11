Rapina una banca per pagare il matrimonio della figlia, colpo da 150mila euro

TORINO - Ha patteggiato una pena a cinque anni di reclusione il 'padre della sposa' Vincenzo Cinquegranelli, 56enne arrestato nel settembre 2016 per avere commesso una rapina in banca grazie alla quale ha potuto pagare il matrimonio della figlia. I complici, sette in tutto, hanno patteggiato pene tra i 2 e i 5 anni; soltanto uno ha scelto il rito abbreviato.

BANCA - La rapina risale al 26 agosto 2016, quando la banda mise a segno un colpo da 150mila euro presso la Banca d'Alba di corso Siracusa a Torino. In seguito si è scoperto che Cinquegranelli, l'ideatore della rapina, aveva usato una parte del bottino (circa 30mila euro) per il regalo di nozze della figlia. Ma gli eventi hanno preso una piega inaspettata per il padre della sposa: l'uomo è finito in manette, insiemeagli altri complici (anch'essi famigliari della sposa),proprio il giorno del matrimoni. I carabinieri sono intervenutia Coazze poco prima che cominciasse la cerimonia e hanno arrestato la banda di rapinaori. Ad assistere gli imputati sono gli avvocati Sheila Foti, Antonio Genovese e Stefano Gubernati.