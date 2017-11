Da Mirò a Lady Diana e Guttuso: l'elenco completo delle mostre a Torino nel 2018

TORINO - Torino è arte. Un'affermazione su cui, siamo sicuri, ognuno di voi sarà d'accordo. Sì, perché il patrimonio culturale del nostro territorio è unico e i musei della città rappresentano un'eccellenza riconosciuta in tutta Europa. Già, ma quali sono le mostre e le esposizioni organizzate a Torino nel 2018? Di seguito un elenco completo di tutte le mostre, suddivise mese per mese.

GENNAIO

- «Mirò sogno e colore»: Musei Reali Sale Chiablese, fino al 14 gennaio

- «Missione Egitto 1903-1920», l’avventura archeologica M.A.I. raccontata: Museo Egizio, fino al 14 gennaio

- «Piccole sculture bianche», i biscuits di Palazzo Reale: Galleria Sabauda, fino al 28 febbraio

- «Giansone. Sculture da indossare»: Palazzo Madama Sala Atelier, fino al 29 gennaio

- «Gianfranco Ferrè. Sotto un’altra luce». Gioielli e Ornamenti: Palazzo Madama, Sala del Senato, fino al 19 febbraio

- «Odissee. Diaspore, invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi»: Palazzo Madama, Corte Medievale, fino al 19 febbraio

- «Bestiale! Animal Film Stars»: Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana, fino all’8 gennaio

- «ARCHIVI 2. 1960-1962 Il Giappone alla GAM». Omaggio a Sofu Teshigahara e mostra Strutture e stile: GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, fino al 21 gennaio

- "Un mistero svelato: il ritratto di Massimo d’Azeglio": GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, WunderKammer, fino al 25 febbraio

- "Vero amore. Pop Art italiana dalle collezioni GAM": GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

- "Sportification": Videoteca GAM, fino al 21 gennaio

- "Paranormal": Pinacoteca Agnelli, fino al 24 febbraio

- "Anna Boghiguian": Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, fino al 7 gennaio

- "Gilberto Zorio": Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, fino al 18 febbraio

- "Come una falena alla fiamma": OGR Officine Grandi Riparazioni e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 14 gennaio

- "Luigi Serralunga. Tra Simbolismo e Liberty": Palazzina di Caccia di Stupinigi, fino al 18 febbraio

- "Torino e i suoi fiumi": Archivio Storico della Città, fino al 30 marzo

- "Cinzano: da Torino al mondo». Viaggio alla scoperta di un’icona italiana: Museo Nazionale del Risorgimento, fino al 14 gennaio

- "Carlos Garaicoa. El Palacio de las Tres Historias": Fondazione Merz, fino al 4 febbraio

- "Niki De Saint Phalle", MEF Museo Ettore Fico, fino al 14 gennaio

- "Tarocchi, dal rinascimento a oggi": MEF Museo Ettore Fico, fino al 14 gennaio

- "Arrivano i Paparazzi!" Fotografi e divi, dalla Dolce Vita a oggi: CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, fino al 7 gennaio

- "L’occhio magico di Carlo Mollino". Fotografie 1933 – 1973: CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, dal 18 gennaio al 13 maggio

- "Piranesi, la fabbrica dell’utopia": Galleria Sabauda, dal 6 dicembre all’11 marzo 2018

- "Giacomo Grosso". Una stagione tra pittura e Accademia: Sedi varie, fino al 7 gennaio

- "Giovanni Boldini": Reggia di Venaria, Sale delle Arti, fino al 28 gennaio

- "Lady Diana. Uno spirito libero": Reggia di Venaria Reale, fino al 28 gennaio

- "Peter Lindbergh». A different Vision of Fashion Photogrphy: Reggia di Venaria Reale, fino al 4 febbraio

- "Caravaggio experience": Reggia di Venaria Reale, fino all’11 febbraio

- "Filippo de Pisis, eclettico connoisseur": MEF Museo Ettore Fico, dal 24 gennaio al 17 aprile

- "Ferenc Pinter. I’illustratore perfetto": MEF Outsise, dal 24 gennaio al 17 aprile

- "Eroi di carta": Mufant, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, fino al 25 febbraio

FEBBRAIO

- «Scoperte/3: Bestiario sentimentale»: Galleria Sabauda – Spazio Soperte 2°piano, dal 1 febbraio

- «Prima del Bottone: accessori e ornamenti del vestiario dalle collezioni del Museo di Antichità»: Musei Reali Museo di Antichità, fino al 18 febbraio

- «Renato Guttuso»: GAM Galleria d’Arte Moderna, dal 7 febbraio al 3 giugno

- «PERFUMUM». I profumi della Storia: Palazzo Madama, dal 15 febbraio al 21 maggio 2018

- «Frank Horvat, fotografie dal 1950 al 2016»: Musei Reali Sale Chiablese, dal 28 febbraio al 20 maggio

«Il magico accordo. Cinema e musica in mostra»: Museo del cinema Mole Antonelliana, dal 1 febbraio al 7 gennaio 2019

- «Confronti/4 Carol Rama. A spasso col drago»: Musei Reali, Galleria Sabauda dal 22 febbraio

- «Tino Sehgal: OGR Officine Grandi Riparazioni, dal 2 febbraio all’11 marzo

- «Ugo Nespolo»: Museo Nazionale dell’automobile, da febbraio a settembre

- «A(r)ma il prossimo tuo»: Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, da febbraio

MARZO

- «Carlo Magno va alla guerra. Le pitture del Castello di Cruet e il Medioevo cavalleresco tra Italia e Francia»: Palazzo Madama, dal 29 marzo al 16 luglio

- «Susan Hiller»: OGR Officine Grandi Riparazioni, dal 23 marzo a giugno

- «Altri universi»: MAO Museo d’Arte Orientale, dal 29 marzo al 26 agosto

- «Anche le statue muoiono»: Museo Egizio, dal 9 marzo al 9 settembre

- «Fatma Bucak»: Fondazione Merz, dal 7 marzo al 21 maggio

- «Noi robot»: Mufant, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino

- «Nalini Malani»: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, dal 27 marzo al 1 luglio

APRILE

- «Frank Lloyd Wright e l’Italia arte e mostre»: Pinacoteca Agnelli, da aprile a luglio

MAGGIO

- «Duane Michals arte e mostre»: MEF Museo Ettore Fico, dal 3 maggio al 28 luglio

- «Paolo Monti, fotografie 1935-1982 arte e mostre»: MEF Museo Ettore Fico, dall’8 maggio al 28 luglio

GIUGNO

- «Lina Fucà e Daniele Gaglianone»: Fondazione Merz, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, dal 6 giugno al 16 settembre

- «Musica e fantascienza»: Mufant, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino

SETTEMBRE

- «Marcello Gandini»: Museo Nazionale dell’automobile, da settembre a febbraio 2019

- «100% Italia. 1915 – 2015. Cent’anni di capolavori»: MEF Museo Ettore Fico, dal 21 settembre al 10 febbraio 2019

- «Programma attività Polo Del ‘900». 2 mostre sugli 80 anni dalle leggi razziali: Fondazione Polo del ‘900, tra settembre e novembre

OTTOBRE

- «Cristina di Francia. Un diamante per il Duca di Savoia». Palazzo Madama, dal 24 ottobre all’11 febbraio 2019

- «Petrit Halilaj»: Fondazione Merz, dal 29 ottobre al 3 febbraio 2019

- «Apertura Museo della Radio e della Televisione Rai»

- «Hito Steyerl»: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, dal 31 ottobre a febbraio 2019

NOVEMBRE

- «Contemporary Art speciale autunno»

- «Mike Nelson»: OGR Officine Grandi Riparazioni, fino a gennaio 2019

- «Marin Karmitz»: Pinacoteca Agnelli, da novembre a febbraio 2019

- «Attività del Polo del ‘900»